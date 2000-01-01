Фишер Fischer Иоганн Михаель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишер Fischer Иоганн Михаель

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Место рождения

Франкен

Дата рождения

1731

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Франкен
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Реттер Retter Анна Кунигунда Михаелевна

Мать ребёнка: Фишер Fischer Катарина

Вюрцбург Арнштейн
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фишер Fischer Катарина

Смерть
До 1798
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
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