Фишер Fischer Иоганн Михаель
Место рожденияФранкен
Дата рождения1731
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Франкен
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Реттер Retter Анна Кунигунда Михаелевна
Мать ребёнка: Фишер Fischer Катарина
Вюрцбург Арнштейн
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фишер Fischer Катарина
Смерть
До 1798
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.