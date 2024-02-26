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Василий Карпов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипена Харитонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Агафья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Агрипена Харитонова (Вна)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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