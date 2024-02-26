Василий Карпов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Агафья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Агрипена Харитонова (Вна)
Смерть
Неизвестно