Саламов Акча Анчинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламов Акча Анчинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саламов Аҥчы

Мать: Саламова -

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
13.09.?

Сын: Саламов Сергей Акчинович

Мать ребёнка: не указана

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамова Татьяна Акчиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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