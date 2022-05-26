Саламов Акча Анчинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саламов Аҥчы
Мать: Саламова -
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
13.09.?
Мать ребёнка: не указана
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамова Татьяна Акчиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно