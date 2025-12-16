Адаев Павел Викторович

- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
Между 27.01.1980 и 01.09.1990
Хмельницкий, Хмельницька область
Место жительства
С 01.09.1990
Бракосочетание
10.06.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности