Колпашникова (Готлиб) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
?.11.1848
Рождение ребёнка
06.09.1849
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.03.1851
Дочь: Алевтина Андреевна
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1857
Сын: Колпашников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Бракосочетание
25.01.1860
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно