Колпашникова (Готлиб) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Готлиб) Анна Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
?.11.1848

Муж: Колпашников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
06.09.1849

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
15.03.1851

Дочь: Алевтина Андреевна

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1857

Сын: Колпашников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1860

Муж: Дмитров Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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