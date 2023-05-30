Зотов Никита Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Никита Семёнов

Зотов Никита Семёнов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Зотов Семён

Мать: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
12.04.1887

Жена: Зотова Акилина Корнилиева

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1888

Сын: Зотов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Зотова Акилина Корнилиева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1895

Сын: Зотов Иван Никитич

Мать ребёнка: Зотова Акилина Корнилиева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Зотов Иван Никитич

Мать ребёнка: Зотова Акилина Корнилиева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.