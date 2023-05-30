Зотов Никита Семёнов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Зотов Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1887
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1888
Сын: Зотов Михаил Никитич
Мать ребёнка: Зотова Акилина Корнилиева
Рождение ребёнка
16.04.1895
Сын: Зотов Иван Никитич
Мать ребёнка: Зотова Акилина Корнилиева
Рождение ребёнка
09.05.1896
Сын: Зотов Иван Никитич
Мать ребёнка: Зотова Акилина Корнилиева
Смерть
Неизвестно