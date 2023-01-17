Антюшева Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Антюшева Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1867
Дочь: Антюшева Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Антюшев Афанасий Матвеевич
Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1871
Дочь: Антюшева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
08.03.1873 ст.
Сын: Антюшев Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.08.1874
Дочь: Антюшева Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1876
Дочь: Антюшева Параскева
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно