Антюшева Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтюшева Прасковья Николаевна

Антюшева Прасковья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Антюшева Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
16.04.1867

Дочь: Антюшева Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Антюшев Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1871

Дочь: Антюшева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
08.03.1873 ст.

Сын: Антюшев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.08.1874

Дочь: Антюшева Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Антюшев Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
22.10.1876

Дочь: Антюшева Параскева

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антюшев Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close