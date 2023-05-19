Пожидаев Анурий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Пожидаев Никита Ануфриев
Мать: Пожидаева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожидаева Неонила
Рождение ребёнка
Около 1648
Сын: Пожидаев Галактион Анурьев
Мать ребёнка: Пожидаева Неонила
Рождение ребёнка
Около 1650
Мать ребёнка: Пожидаева Неонила
Рождение ребёнка
Около 1652
Мать ребёнка: Пожидаева Неонила
Смерть
Неизвестно