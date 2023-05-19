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Пожидаев Анурий Никитин

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Пожидаев Никита Ануфриев

Мать: Пожидаева Варвара

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Неонила

Рождение ребёнка
Около 1648

Сын: Пожидаев Галактион Анурьев

Мать ребёнка: Пожидаева Неонила

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Пожидаев Петр Анурьев

Мать ребёнка: Пожидаева Неонила

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1652

Сын: Пожидаев Абрам Анурьев

Мать ребёнка: Пожидаева Неонила

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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