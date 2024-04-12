Афанасий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.
Восприемник
21.11.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.11.1891 Чермы Екатерина Ильинична Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянин Афанасий Ефимович Чермы крестьянская девица Ел... Показать все
Смерть
Неизвестно