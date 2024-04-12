Афанасий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Ефимович

Афанасий Ефимович

Место рождения

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
21.11.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.11.1891 Чермы Екатерина Ильинична Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянин Афанасий Ефимович Чермы крестьянская девица Ел... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close