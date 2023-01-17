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Иванова Домника Филимоновна

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.05.1796 ст.

Муж: Иванов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Иванов Ерофей Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
26.05.1801 ст.

Сын: Иванов Никифор Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворец Кондратей Иванов и однодворца Ивана Иванова дочь Евдокея. 38 семья в 1858 Отдан в рекруты в 1828 г.
Смерть
До 1843
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