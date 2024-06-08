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Свист Мария

Место рождения

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свист Валентина Петровна

Отец ребёнка: Свист Петр Федорович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свист Сергей Петрович

Отец ребёнка: Свист Петр Федорович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свист Петр Федорович

Рождение ребёнка
05.12.1962

Дочь: Симонова (Свист) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Свист Петр Федорович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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