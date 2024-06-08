Свист Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свист Валентина Петровна
Отец ребёнка: Свист Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свист Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свист Петр Федорович
Рождение ребёнка
05.12.1962
Дочь: Симонова (Свист) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Свист Петр Федорович
Смерть
Неизвестно