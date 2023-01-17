Федоров Александр Аристархович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1874
Отец: Федоров Аристарх Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1895 ст.
Жених: Красноярский мещанин Александр Аристархович Федоров -24 гола Невеста: Красноярская мещанка Агриппина Аристарховна Комарова - 19 лет Поручители: Красноярский мещанин Дмитрий Иванович Данилов, ... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1895 ст.
Дочь: Федорова Анна Александровна
Мать ребёнка: Федорова Агриппина Аристарховна
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Григорьевич Лебедев и девица Фатина Николаевна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-15 файл 15 номер 53
Рождение ребёнка
01.04.1897 ст.
Сын: Федоров Леонид Александрович
Мать ребёнка: Федорова Агриппина Аристарховна
Восприемники: Красноярские мещане Василий Никитич Егоров и Надежда Аристарховна по мужу Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-21 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.
Сын: Федоров Роман Александрович
Мать ребёнка: Федорова Агриппина Аристарховна
Восприемники: Красноярские мещане Петр Ефремович Рябухин и девица Фатина Николаевна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-27 файл 5 номер 5
Рождение ребёнка
Около 01.12.1900 ст.
Дочь: Федорова Анна Александровна
Мать ребёнка: Федорова Агриппина Аристарховна
Восприемники: Красноярские мещане Адриан Акимович Мещеряков и девица Александра Акимовна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-30 файл 28 номер 42
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Дочь: Федорова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Федорова Агриппина Аристарховна
Восприемники: Вилявин Михаил Павлов и Федорова Екатерина Аристархова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-44 файл 23 номер 39
Рождение ребёнка
03.10.1906 ст.
Дочь: Федорова Нина Александровна
Мать ребёнка: Федорова Агриппина Аристарховна
Восприемники: Красноярские мещане Вилявин Михаил Павлович и Беляева Екатерина Аристархова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-52 файл 24 номер 29
Смерть
Неизвестно