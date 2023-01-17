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Репкин Петр Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.06.1894 ст.

Дата смерти

11.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Родился 26 июня 1894 года. 30 июня поступил в Императорский Московский воспитательный дом (И.М.В.Д.). 6 сентября отправлен к кормилице Синклитикии Федоровне в д. Лопотово, I уч. Воскресенский. 13 сент... Показать все
Бракосочетание
20.01.1913 ст.

Жена: Репкина Екатерина Сергеевна

Иевлево, Клин, Московская область
ЦГАМ: ф. 203, о. 780, д. 4477.
Рождение ребёнка
10.02.1914 ст.

Сын: Репкин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Репкина Екатерина Сергеевна

Кононово, Клин, Московская область
ЦГАМ: ф. 203, оп. 780, д. 4769.
Рождение ребёнка
31.08.1915 ст.

Сын: Репкин Петр Петрович

Мать ребёнка: Репкина Екатерина Сергеевна

Кононово, Клин, Московская область
ЦГАМ: ф. 203, о. 780, д. 4762.
Военная служба
С 1915 по 1921
Рождение ребёнка
27.06.1921

Сын: Репкин Павел Петрович

Мать ребёнка: Репкина Екатерина Сергеевна

Кононово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1923

Сын: Репкин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Репкина Екатерина Сергеевна

Кононово, Клин, Московская область
Смерть
11.10.1990
Новая Купавна, Богородский, Московская область
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