Репкин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1894 ст.
Дата смерти11.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился 26 июня 1894 года. 30 июня поступил в Императорский Московский воспитательный дом (И.М.В.Д.). 6 сентября отправлен к кормилице Синклитикии Федоровне в д. Лопотово, I уч. Воскресенский. 13 сент... Показать все
Бракосочетание
20.01.1913 ст.
Иевлево, Клин, Московская область
ЦГАМ: ф. 203, о. 780, д. 4477.
Рождение ребёнка
10.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Репкина Екатерина Сергеевна
ЦГАМ: ф. 203, оп. 780, д. 4769.
Рождение ребёнка
31.08.1915 ст.
Сын: Репкин Петр Петрович
Мать ребёнка: Репкина Екатерина Сергеевна
ЦГАМ: ф. 203, о. 780, д. 4762.
Военная служба
С 1915 по 1921
Рождение ребёнка
27.06.1921
Мать ребёнка: Репкина Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.09.1923
Мать ребёнка: Репкина Екатерина Сергеевна
Смерть
11.10.1990
Новая Купавна, Богородский, Московская область