Кормилицина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормильцин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормилицин Две Дочери Корней
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормилицин Иван
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кормильцин Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кормилицина) Серафима
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаванник (Кормилицина) Мария
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области