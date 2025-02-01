Кормилицина Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кормилицина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормильцин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормилицин Две Дочери Корней

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормилицин Иван

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормильцин Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кормилицина) Серафима

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаванник (Кормилицина) Мария

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области

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