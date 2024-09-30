Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна Около 1788 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

21.07.1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Постовалов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1812 ст.

Муж: Постовалов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
04.06.1813 ст.

Дочь: Постовалова Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович

Полканова, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.

Дочь: Постовалова Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Постовалов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
20.02.1819 ст.

Сын: Постовалов Лев Андреевич

Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1825 ст.

Дочь: Постовалова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1826 ст.

Дочь: Постовалова Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Постовалов Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
21.07.1836 ст.
Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
горячкой

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