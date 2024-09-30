Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смерти21.07.1836 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Постовалов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович
Бракосочетание
27.01.1812 ст.
Рождение ребёнка
04.06.1813 ст.
Дочь: Постовалова Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович
Полканова, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.
Дочь: Постовалова Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Постовалов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
20.02.1819 ст.
Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
18.01.1825 ст.
Дочь: Постовалова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
09.07.1826 ст.
Дочь: Постовалова Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович
Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Постовалов Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Постовалов Андрей Никифорович
Смерть
21.07.1836 ст.
горячкой