Полянских Василий
Место рожденияд. Средняя Матрена, Воронежская обл.
Дата рождения1884
Дата смерти?.09.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Полянских Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полянских Анастасия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Полянских Василий
Мать ребёнка: Полянских Анастасия
Рождение ребёнка
16.04.1912
Сын: Полянских Иван
Мать ребёнка: Полянских Анастасия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Полянских) Мария
Мать ребёнка: Полянских Анастасия
Смерть
?.09.1956