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Полянских Василий

Место рождения

д. Средняя Матрена, Воронежская обл.

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Полянских Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянских Анастасия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Полянских Василий

Мать ребёнка: Полянских Анастасия

Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Полянских Иван

Мать ребёнка: Полянских Анастасия

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Полянских) Мария

Мать ребёнка: Полянских Анастасия

Смерть
?.09.1956

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