Широкова (Глушкова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Глушкова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Глушков Николай Ефимович

Мать: Глушкова Анна Тихоновна

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