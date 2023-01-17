Заостровский Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1883 ст.
Дата смерти12.02.1936
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883 ст.
Работа или профессия
1913
На гражданской службе.
Арест
16.12.1935
Работа или профессия
1935
Бухгалтер Крайфинуправления.
Осуждение
?.01.1936
По приговору Верховного суда СССР, обвинен по ст. 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР.
Смерть
12.02.1936
Расстрелян.
Реабилитация осужденного
13.10.1956