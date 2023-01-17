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Заостровский Павел Васильевич

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Место рождения

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.09.1883 ст.

Дата смерти

12.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883 ст.

Отец: Заостровский Василий Германович

Мать: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1913
На гражданской службе.
Арест
16.12.1935
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
1935
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бухгалтер Крайфинуправления.
Осуждение
?.01.1936
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
По приговору Верховного суда СССР, обвинен по ст. 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР.
Смерть
12.02.1936
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Расстрелян.
Реабилитация осужденного
13.10.1956
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