Ляшенко Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1924
Дата смерти01.09.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1949
Дочь: Поссь Нина Михайловна
Мать ребёнка: Содыль Татьяна Арсентьевна
Рождение ребёнка
28.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Содыль Татьяна Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1951