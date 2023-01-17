Ляшенко Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшенко Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1924

Дата смерти

01.09.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1949

Дочь: Поссь Нина Михайловна

Мать ребёнка: Содыль Татьяна Арсентьевна

Губерово, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Содыль Татьяна Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Содыль Татьяна Арсентьевна

Смерть
01.09.1951
Губерово, Пожарский муниципальный район, Приморский край
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