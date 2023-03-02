Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1829 г.р.
1831 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Шеметов Матвей

Отец ребёнка: Шеметов Игнатий

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шеметов Иван

Отец ребёнка: Шеметов Игнатий

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шеметов Евгений

Отец ребёнка: Шеметов Игнатий

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шеметов Егор

Отец ребёнка: Шеметов Игнатий

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шеметов Борис

Отец ребёнка: Шеметов Игнатий

Смерть
Неизвестно
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