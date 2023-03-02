Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Шеметов Матвей
Отец ребёнка: Шеметов Игнатий
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Шеметов Иван
Отец ребёнка: Шеметов Игнатий
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Шеметов Евгений
Отец ребёнка: Шеметов Игнатий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шеметов Егор
Отец ребёнка: Шеметов Игнатий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шеметов Борис
Отец ребёнка: Шеметов Игнатий
Смерть
Неизвестно