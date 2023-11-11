Алдобаева Валентина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1967
Сын: Самцов Константин Иванович
Отец ребёнка: Самцов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самцова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Самцов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самцова Алина Ивановна
Отец ребёнка: Самцов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно