Алдобаева Валентина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдобаева Валентина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Сын: Самцов Константин Иванович

Отец ребёнка: Самцов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самцова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Самцов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самцова Алина Ивановна

Отец ребёнка: Самцов Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самцов Иван Максимович

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