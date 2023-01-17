Кочеткова (Бочкарёва) Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.2012
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.2012
Сын: Кочетков Даниил Андреевич
Отец ребёнка: Кочетков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
18.06.2014
Сын: Кочетков Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Кочетков Андрей Михайлович