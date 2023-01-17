Кочеткова (Бочкарёва) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Бочкарёва) Юлия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.2012

Муж: Кочетков Андрей Михайлович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.2012

Сын: Кочетков Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Кочетков Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
18.06.2014

Сын: Кочетков Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Кочетков Андрей Михайлович

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