Ахтямов Султанбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтямов Султанбек

Ахтямов Султанбек

Место рождения

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Мавлютов Ахтям

Мать: Хажарь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хамзина) Сагдяна Первая Жена

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Султанбекова) Латифа

Мать ребёнка: (Хамзина) Сагдяна Первая Жена

Рождение ребёнка
1844

Сын: Султанбеков Галиулла

Мать ребёнка: (Хамзина) Сагдяна Первая Жена

Рождение ребёнка
1848

Сын: Султанбеков Абдульлатыйф

Мать ребёнка: (Хамитова) Минька Вторая Жена

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Султанбекова) Миннижамал

Мать ребёнка: (Хамзина) Сагдяна Первая Жена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.