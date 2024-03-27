Ахтямов Султанбек
Место рожденияс.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Мавлютов Ахтям
Мать: Хажарь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Султанбекова) Латифа
Мать ребёнка: (Хамзина) Сагдяна Первая Жена
Рождение ребёнка
1844
Сын: Султанбеков Галиулла
Мать ребёнка: (Хамзина) Сагдяна Первая Жена
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: (Хамитова) Минька Вторая Жена
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Султанбекова) Миннижамал
Мать ребёнка: (Хамзина) Сагдяна Первая Жена
Смерть
Неизвестно