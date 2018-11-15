Шевцова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцова Раиса

Шевцова Раиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1968

Сын: Шевцов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Шевцов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриенко Вова Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриенко Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close