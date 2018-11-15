Шевцова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1968
Сын: Шевцов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Шевцов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Вова Васильевич
Отец ребёнка: Дмитриенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриенко Василий
Смерть
Неизвестно