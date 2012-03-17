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Майзелис Евгений Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1949

Дата смерти

17.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1949

Отец: Майзелис Мотель (Матвей) Хунович (Харитонович)

Мать: Майзелис Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
19.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майзелис Вера Алексеевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.06.1986

Дочь: Майзелис Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Майзелис Вера Алексеевна

Смерть
17.03.2012
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