Майзелис Евгений Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1949
Дата смерти17.03.2012
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1949
Рождение ребёнка
19.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майзелис Вера Алексеевна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.06.1986
Дочь: Майзелис Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Майзелис Вера Алексеевна
Смерть
17.03.2012