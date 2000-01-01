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Новиков Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1922

Дата смерти

02.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922

Отец: Новиков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1948

Дочь: Жолобова-Новикова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна

Смерть
02.02.1988
г. Сарапул Удмуртия.
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