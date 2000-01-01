Новиков Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1922
Дата смерти02.02.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922
Отец: Новиков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1948
Дочь: Жолобова-Новикова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна
Смерть
02.02.1988
г. Сарапул Удмуртия.