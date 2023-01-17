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Reisenauer Ferdinard "Fred"

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

24.09.1896

Дата смерти

28.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1896

Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'

Мать: Rosalia 'Rosa'

Степовое, Миколаївська область
Иммиграция
1900
Место жительства
1910
Место жительства
Около 1918
Место жительства
1920
Бракосочетание
15.11.1921

Жена: Pauline

Odense, Morton North Dakota or Mandan North Dakota
Смерть
28.04.1987
Mandan, Morton Co., ND, USA
Похороны
Неизвестно
Union Cemetery, Mandan, North Dakota, United States
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