Reisenauer Ferdinard "Fred"
Место рождения
Дата рождения24.09.1896
Дата смерти28.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1896
Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'
Мать: Rosalia 'Rosa'
Иммиграция
1900
Место жительства
1910
Место жительства
Около 1918
Место жительства
1920
Бракосочетание
15.11.1921
Жена: Pauline
Odense, Morton North Dakota or Mandan North Dakota
Смерть
28.04.1987
Mandan, Morton Co., ND, USA
Похороны
Неизвестно
Union Cemetery, Mandan, North Dakota, United States