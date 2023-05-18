Алексеенко Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1930
Дата смерти04.10.1976
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1930
Рождение ребёнка
13.03.1959
Дочь: Якушкина Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Кожан Нина Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1960
Дочь: Ляхова Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Кожан Нина Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.1970
Дочь: Алексеенко Галина Ильинична
Мать ребёнка: Кожан Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кожан Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожан Нина Николаевна
Смерть
04.10.1976