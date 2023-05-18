Алексеенко Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Илья Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1930

Дата смерти

04.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1930

Отец: Алексеенко Михаил Григорьевич

Мать: Алексеенко Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
13.03.1959

Дочь: Якушкина Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Кожан Нина Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1960

Дочь: Ляхова Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Кожан Нина Николаевна

Рождение ребёнка
29.01.1970

Дочь: Алексеенко Галина Ильинична

Мать ребёнка: Кожан Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенко Павел Ильич

Мать ребёнка: Кожан Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожан Нина Николаевна

Смерть
04.10.1976
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