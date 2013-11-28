Судаков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения28.09.1922
Дата смерти28.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1963
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1963 по 1968
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1968 по 2013
г. Киев, Украина
Смерть
28.11.2013
г. Киев, Украина