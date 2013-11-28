Судаков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудаков Николай Александрович

Судаков Николай Александрович

avatar

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1922

Дата смерти

28.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
По 1963
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1963 по 1968
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1968 по 2013
г. Киев, Украина
Смерть
28.11.2013
г. Киев, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close