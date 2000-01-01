Лавринович (Кононова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринович (Кононова) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1981

Дочь: Низовцева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Лавринович Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1985

Дочь: Ноговицына Анна Геннадьевна

Отец ребёнка: Лавринович Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавринович Геннадий Иванович

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