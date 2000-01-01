Лавринович (Кононова) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1981
Дочь: Низовцева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Лавринович Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1985
Дочь: Ноговицына Анна Геннадьевна
Отец ребёнка: Лавринович Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно