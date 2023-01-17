Журавлев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1927

Дочь: Журавлева Юлия Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Вера Семеновна

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяновский Сергей

Мать ребёнка: Журавлева Вера Семеновна

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Вера Семеновна

Смерть
Неизвестно
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