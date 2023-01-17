Журавлев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1927
Дочь: Журавлева Юлия Александровна
Мать ребёнка: Журавлева Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьяновский Сергей
Мать ребёнка: Журавлева Вера Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Вера Семеновна
Смерть
Неизвестно