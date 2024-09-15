Рядинская Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиДо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
на 20.04.1834 год, 32 года
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимович
на 20.04.1834 год, 8 лет на 20.05.1850 года, 25 лет на 10.01.1858 года, 33 года. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Рядинская Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимович
на 20.04.1834 год, 1 год
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Рядинская Марья Тихоновна
Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимович
на 20.05.1850 года, 15 лет
Смерть
До 1844