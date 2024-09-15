Рядинская Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядинская Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

До 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

на 20.04.1834 год, 32 года
Бракосочетание
До 1825

Муж: Рядинский Тихон Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Рядинский Петр Тихонович

Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на 20.04.1834 год, 8 лет на 20.05.1850 года, 25 лет на 10.01.1858 года, 33 года. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Рядинский Иван Тихонович

Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Рядинская Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на 20.04.1834 год, 1 год
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Рядинская Марья Тихоновна

Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на 20.05.1850 года, 15 лет
Смерть
До 1844
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

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