Унагаев Михаил Афанасьев 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Унагаев Михаил Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Унагаев Афанасий Афанасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Унагаев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
?.12.1917

Дочь: Перевалова (Унагаева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
1919

Сын: Унагаев Евтей Михайлович

Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Унагаева Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Унагаева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Унагаева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
1929

Сын: Унагаев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева

Смерть
1968

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