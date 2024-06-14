Унагаев Михаил Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1968
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Унагаев Афанасий Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Унагаев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
?.12.1917
Дочь: Перевалова (Унагаева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Унагаева Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Унагаева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Унагаева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
1929
Сын: Унагаев Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Унагаева (Баженова) Анастасия Матвеева
Смерть
1968