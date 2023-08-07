Кошкина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Кошкина Пестимея
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Смирнова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Смирнова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Рождение ребёнка
10.08.1927
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Смирнова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Смерть
Неизвестно