Кошкина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кошкина Пестимея

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Смирнова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Смирнова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Рождение ребёнка
10.08.1927

Сын: Смирнов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Смирнова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Смерть
Неизвестно
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