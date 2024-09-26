Рябчинская (Булкина) Параскева Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1895
Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.07.1896
Сын: Рябчинский Онисим Стефанов
Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов
Рождение ребёнка
05.10.1898
Дочь: (Рябчинская) Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов
Рождение ребёнка
16.04.1902
Сын: Рябчинский Симеон Стефанов
Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов
Рождение ребёнка
07.03.1908
Дочь: (Рябчинская) Анна Стефанова
Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов
Рождение ребёнка
10.11.1914
Дочь: (Рябчинская) Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов
Смерть
Неизвестно