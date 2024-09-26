Рябчинская (Булкина) Параскева Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчинская (Булкина) Параскева Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1895

Муж: Рябчинский Стефан Митрофанов

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.07.1896

Сын: Рябчинский Онисим Стефанов

Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов

Рождение ребёнка
05.10.1898

Дочь: (Рябчинская) Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов

Рождение ребёнка
16.04.1902

Сын: Рябчинский Симеон Стефанов

Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов

Рождение ребёнка
07.03.1908

Дочь: (Рябчинская) Анна Стефанова

Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов

Рождение ребёнка
10.11.1914

Дочь: (Рябчинская) Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Рябчинский Стефан Митрофанов

Смерть
Неизвестно

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