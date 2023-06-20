Коврижных Евфимий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Евфимий

Место рождения

д. Коврижной

Дата рождения

23.12.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1870

Отец: Коврижных Харитон Коврижных

Мать: Коврижных Васса Коврижных

д. Коврижной
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