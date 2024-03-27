Шарафутдинов Мунир Мухутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.198
Дочь: Лилия Мунировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
02.10.198
Сын: Шарафутдинов Эльвир Мунирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Набережные Челны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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