Шарафутдинов Мунир Мухутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Мунир Мухутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарафутдинов Мухутдин Хуснутдинович

Мать: Шарафутдинова Карима

Рождение ребёнка
25.05.198

Дочь: Лилия Мунировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
02.10.198

Сын: Шарафутдинов Эльвир Мунирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Набережные Челны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
+7 (8552) 334844 Пос. Зяб Ул. Железнодорожников д.16 кв.5
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