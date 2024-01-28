Курзина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзина Наталья Ивановна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Василий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
08.08.1876

Сын: Курзин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Петрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Курзин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Курзин Василий Петрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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