Курзина Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
08.08.1876
Отец ребёнка: Курзин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Курзин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно