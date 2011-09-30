Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1921
Дата смерти30.09.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Лазаревич) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Филиппов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Сергей
Рождение ребёнка
16.02.1943
Дочь: Брюханова (Вязьмина) Альбина Ивановна
Отец ребёнка: Брюханов Иван
Рождение ребёнка
06.07.1958
Сын: Филиппов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппов Сергей
Рождение ребёнка
21.12.1961
Сын: Филиппов Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппов Сергей
Смерть
30.09.2011
Братск, город Братск, Иркутская область