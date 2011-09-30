Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1921

Дата смерти

30.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1921

Отец: Каверзин Арсентий Николаевич

Мать: Каверзина (Каверзина) Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Лазаревич) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Филиппов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Сергей

Рождение ребёнка
16.02.1943

Дочь: Брюханова (Вязьмина) Альбина Ивановна

Отец ребёнка: Брюханов Иван

Рождение ребёнка
06.07.1958

Сын: Филиппов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей

Рождение ребёнка
21.12.1961

Сын: Филиппов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей

Смерть
30.09.2011
Братск, город Братск, Иркутская область

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