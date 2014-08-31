Фролов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1917
Дата смерти?.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1947
Мать ребёнка: Фролова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
30.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.02.1979