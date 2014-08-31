Фролов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1917

Дата смерти

?.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1947

Сын: Фролов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Фролова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
30.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.02.1979
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