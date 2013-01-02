Сербина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1925
Дочь: Лысенко Елена Мартыновна
Отец ребёнка: Сербин Мартын
Северо-Казахстанская область, Мамлютский р-н, с. Покровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сербина Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сербина Мария Мартыновна
Отец ребёнка: Сербин Мартын
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сербин Мартын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сербин Семен
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбенко Александра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно