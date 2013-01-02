Сербина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1925

Дочь: Лысенко Елена Мартыновна

Отец ребёнка: Сербин Мартын

Северо-Казахстанская область, Мамлютский р-н, с. Покровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербина Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербина Мария Мартыновна

Отец ребёнка: Сербин Мартын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сербин Мартын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербин Семен

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбенко Александра

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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