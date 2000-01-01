Кошкин Алексей Матвеевич
Место рожденияКировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Дата рождения1855
Дата смерти1922
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Кошкин Матвей
Мать: Кошкина ?
Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кошкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кошкина Феклина Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Кошкина Феклина Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошкина Феклина Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Кошкина Феклина Кузминична
Смерть
1922
Похороны
Неизвестно
Кировская обл. Советская обл. с Мокино