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Кошкин Алексей Матвеевич

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Место рождения

Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы

Дата рождения

1855

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кошкин Матвей

Мать: Кошкина ?

Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кошкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кошкина Феклина Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Кошкина Феклина Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кошкина Феклина Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Кошкина Феклина Кузминична

Смерть
1922
Похороны
Неизвестно
Кировская обл. Советская обл. с Мокино
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