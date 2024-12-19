Князев Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Князев Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Князева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Князева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Князева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князева) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Князева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Елизавета

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