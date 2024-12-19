Князев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Князева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Князева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Князева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князева) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Князева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Елизавета