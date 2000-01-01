Абрамов/Абраменков Трофим Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов/Абраменков Трофим Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

20.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Абраменков/абрамов Алексей Илларионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов

Мать ребёнка: Абрамова/абраменкова Мария (?)

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
20.08.1867
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Похороны
Неизвестно
Хутор Нижнесеребряковский, Великого Войска Донского
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