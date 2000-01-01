Абрамов/Абраменков Трофим Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти20.08.1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: Абраменков/абрамов Алексей Илларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов
Мать ребёнка: Абрамова/абраменкова Мария (?)
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
20.08.1867
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Похороны
Неизвестно
Хутор Нижнесеребряковский, Великого Войска Донского