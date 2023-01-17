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Рогачёв Илья Фетисов

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Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1818 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Фетис Васильев

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ермолай Ильин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Рогачёв Иван Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Егор Ильин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Петрова

Смерть
1834
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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