Рогачёв Илья Фетисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Фетис Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Ермолай Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Рогачёв Иван Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Егор Ильин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Петрова
Смерть
1834