Рысенко Григорий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1927
Дата смерти01.03.1995 или 30.03.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1927
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1959
Дочь: Полывяная (Рысенко) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Рысенко (Рекун) Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.10.1961
Сын: Рысенко Александр Гринорьевич
Мать ребёнка: Рысенко (Рекун) Марфа Тимофеевна
Смерть
01.03.1995 или 30.03.1995