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Рысенко Григорий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1927

Дата смерти

01.03.1995 или 30.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1927

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1959

Дочь: Полывяная (Рысенко) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Рысенко (Рекун) Марфа Тимофеевна

Бахмач, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1961

Сын: Рысенко Александр Гринорьевич

Мать ребёнка: Рысенко (Рекун) Марфа Тимофеевна

Смерть
01.03.1995 или 30.03.1995
Бахмач, Чернігівська область

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