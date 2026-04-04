Саклакова Светлана Ивановна 13.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Саклакова Светлана Ивановна

Автор
КЛ
Лисицын К.

женский, родилась 13.04.1940

умерла 07.01.2006, Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Отец
Саклаков Иван МаксимовичНеизвестно г.р.
Мать
Юренская Нина Ивановна13.01.1903 г.р.
Супруги
Лисицын Владимир Иванович05.09.1946 г.р.
Дети
Лисицын Константин Владимирович11.05.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1940

Отец: Саклаков Иван Максимович

Мать: Юренская Нина Ивановна

Рязанская область, Рязанский район, селение Борки

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Владимир Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1977

Сын: Лисицын Константин Владимирович

Отец ребёнка: Лисицын Владимир Иванович

Канск, город Канск, Красноярский край

Смерть
07.01.2006
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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