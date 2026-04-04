Саклакова Светлана Ивановна
женский, родилась 13.04.1940
умерла 07.01.2006, Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
ОтецСаклаков Иван МаксимовичНеизвестно г.р.
МатьЮренская Нина Ивановна13.01.1903 г.р.
Супруги
Лисицын Владимир Иванович05.09.1946 г.р.
Дети
Лисицын Константин Владимирович11.05.1977 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1940
Отец: Саклаков Иван Максимович
Мать: Юренская Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Владимир Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1977
Сын: Лисицын Константин Владимирович
Отец ребёнка: Лисицын Владимир Иванович
Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
07.01.2006
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рязанская область, Рязанский район, селение Борки