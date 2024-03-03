Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти20.01.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Григорий Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Александр Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
Около 28.11.1843
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Николай Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Иванов
Смерть
20.01.1876