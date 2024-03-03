Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

20.01.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Григорий Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Александр Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
Около 28.11.1843

Сын: Тулин Николай Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Николай Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Иванов

Смерть
20.01.1876
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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