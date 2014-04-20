Попова Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1956

Дата смерти

20.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1956

Отец: Попов Илья Васильевич

Мать: Попова (Камшилова) Анастасия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Новиков Валерий

Рождение ребёнка
28.06.1993

Сын: Попов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Татарин Пëтр Фëдорович

Смерть
20.04.2014

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