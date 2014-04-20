Попова Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1956
Дата смерти20.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Новиков Валерий
Рождение ребёнка
28.06.1993
Отец ребёнка: Татарин Пëтр Фëдорович
Смерть
20.04.2014