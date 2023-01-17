Лобанова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1976
Сын: Лобанов Максим Николаевич
Отец ребёнка: Лобанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
08.02.1982
Сын: Лобанов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Лобанов Николай Алексеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область