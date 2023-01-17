Лобанова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова Татьяна Александровна

Лобанова Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1976

Сын: Лобанов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Лобанов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
08.02.1982

Сын: Лобанов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Лобанов Николай Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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